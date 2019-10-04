Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки
Гражданин России Сергей Кудрявцев признался в убийстве своих родителей в суде Лондона Олд-Бейли. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Daily Mail.
Все случилось 20 мая этого года в районе Лондона Кенсингтон, где жила семья. 48-летний мужчина сильно поругался с родителями. По данным издания, причиной конфликта стала собака Сергея Энзо.
В результате россиянин зарезал 68-летнюю мать и 69-летнего отца. Через три дня после преступления мужчина пошел в полицию. В суде он признал вину.
По данным Daily Mail, погибшая мать Сергея преподавала в университете, а отец Владимир работал специалистом по визуальным эффектам на съемках «Властелина колец».