Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки

Все случилось 20 мая этого года в районе Лондона Кенсингтон, где жила семья. 48-летний мужчина сильно поругался с родителями. По данным издания, причиной конфликта стала собака Сергея Энзо.

В результате россиянин зарезал 68-летнюю мать и 69-летнего отца. Через три дня после преступления мужчина пошел в полицию. В суде он признал вину.

По данным Daily Mail, погибшая мать Сергея преподавала в университете, а отец Владимир работал специалистом по визуальным эффектам на съемках «Властелина колец».