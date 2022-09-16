Россиянин убил бывшую жену на глазах у падчерицы-подростка | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Россиянин убил бывшую жену на глазах у падчерицы-подростка Уральский программист зарубил топором бывшую жену и покончил с собой РИА «Новости»

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Развод семейной пары из уральского города Ивдель закончился убийством. Работающий программистом мужчина топором зарубил бывшую супругу. Свидетелями расправы стали 16-летняя дочь и ее бабушка. Об этом сообщил сайт E1.RU.

По данным журналистов, мужчина напал на бывшую жену 9 сентября, подкараулив ее около дома. На крики подростка и бабушки прибежал сосед, который бросился в погоню за программистом. Мужчина прыгнул в реку и утонул. Его тело нашли только два дня спустя.

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Пара прожила вместе семь лет. По словам дочери погибшей женщины, все эти годы отчим постоянно проявлял агрессию и угрожал им убийством. Заявления, которые мать писала в полицию, не помогли. Реакции силовиков не было.

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После развода бывший глава семьи продолжил следить за бывшей женой, с чужого аккаунта в социальных сетях писал угрозы. Когда наконец женщина добилась, чтобы полицейские организовали проверку, мужчины дома не оказалось. Спустя несколько дней он пришел домой к бывшей жене с топором.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что пара развелась в марте. При этом супруг не хотел, чтобы жена от него уходила.

«На этой почве у него появились суицидальные мысли, о чем он говорил родителям, с которыми жил. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом на местном предприятии. В последнее время он был вынужден посетить психиатра из-за развода», — заявил представитель ведомства.

Горелых отметил, что мужчине прописали антидепрессанты, которые несовместимы с алкоголем. Но за день до убийства он отметил свой день рождения и сильно напился. Не исключено, что лекарства вместе с горячительными напитками стали причиной вспышки гнева.

Региональный главк МВД проверяет работу сотрудников городского отдела полиции. Если информация о том, что сотрудники никак не отреагировали на заявления женщины, подтвердится, их ждет наказание.

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