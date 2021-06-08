Россиянин предлагал серверные платформы и похитил более 42 млн рублей

Жителя Ленинградской области обвинили в хищении более 42 миллионов рублей. Эту сумму мужчина получил, предлагая купить серверные платформы. В итоге на него завели уголовное дело.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Ленинградской области», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчину обвинили в мошенничестве и использовании заведомо поддельного удостоверения. Следователи выяснили, что с марта 2017-го по декабрь 2019 года обвиняемый убеждал потенциальных жертв, что может приобрести серверные платформы и комплектующие к ним за рубежом. Также мужчина заявлял, что сервера можно доставить и сдавать в аренду для получения прибыли.

«После получения денежных средств обязательства перед потерпевшими не исполнялись. Таким способом злоумышленник похитил имущество четырех граждан и организации на сумму более 42 миллионов рублей», — уточнили в прокуратуре.

Зимой 2020 года обвиняемый попался с поддельным удостоверением правоохранителя. Документ он предъявил инспектору ДПС. Теперь уголовное дело направят для рассмотрения в Дзержинский районный суд Петербурга.