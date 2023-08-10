Криминал 10 августа 2023, 18:46 Россиянин попытался вывезти из Шереметьево в Китай почти восемь миллионов рублей Таможня Шереметьево задержала мужчину, попытавшегося вывезти в Китай 8 млн рублей в валюте РИА «Новости»

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Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, попытавшегося вывезти в валюте восемь миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По данным ведомства, пассажир собирался вылететь в Пекин. Он попытался скрыть деньги в своей ручной клади и пронести их через «зеленый» коридор. Однако его задержали таможенные инспекторы.

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Во время досмотра в рюкзаке обнаружили черный полиэтиленовый пакет. В нем находились незадекларированные купюры — более 7,6 миллионов рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал и 36 украинских гривен.

Наказание может предусматривать штраф в размере до 15-ти кратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет. Шереметьевская таможня

Ранее таможня Шереметьево задержала пассажирку из Дубая с браслетами за четыре миллиона рублей.