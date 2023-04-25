25 апреля 2023, 00:10
Россиянин попал под суд после заготовки для себя 120 килограммов марихуаны
МВД России: житель Амурской области попал под суд за заготовку 120 килограммов марихуаны
В Амурской области перед судом предстанет 49-летний житель села Тамбовка. Он заготовил 120 килограммов марихуаны и почти 1,7 килограмма масла каннабиса. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.
Следствие установило, что мужчина сделал заготовку из собранной им конопли для личного употребления. Как указала пресс-служба ведомства, житель Тамбовки периодически смешивал свои заготовки с табаком.
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«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.
Правоохранители Санкт-Петербурга в январе нашли более двух килограммов марихуаны во Фрунзенском районе города. Как уточнили в региональном МВД, плантация с коноплей располагалась в одной из квартир на Фарфоровском посту. Хозяином жилища оказался 38-летний безработный местный житель.
Суд
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