Криминал 25 апреля 2023, 00:10 Россиянин попал под суд после заготовки для себя 120 килограммов марихуаны МВД России: житель Амурской области попал под суд за заготовку 120 килограммов марихуаны Pxhere

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В Амурской области перед судом предстанет 49-летний житель села Тамбовка. Он заготовил 120 килограммов марихуаны и почти 1,7 килограмма масла каннабиса. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

Следствие установило, что мужчина сделал заготовку из собранной им конопли для личного употребления. Как указала пресс-служба ведомства, житель Тамбовки периодически смешивал свои заготовки с табаком.

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«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Правоохранители Санкт-Петербурга в январе нашли более двух килограммов марихуаны во Фрунзенском районе города. Как уточнили в региональном МВД, плантация с коноплей располагалась в одной из квартир на Фарфоровском посту. Хозяином жилища оказался 38-летний безработный местный житель.