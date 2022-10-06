Россиянин получил срок за попытку вывоза запчастей к МиГ-29 на Украину | 360°

Криминал 06 октября 2022, 14:26 Поделиться Telegram

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Viber Россиянин получил срок за попытку вывоза запчастей к МиГ-29 на Украину Россиянина отправили в тюрьму за попытку вывоза запчастей к МиГ-29 на Украину

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Вступил в силу обвинительный приговор россиянину, который попытался провезти на Украину запчасти для самолета МиГ-29, сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Мужчина получил три года и два месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Все случилось еще в феврале 2021 года. Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли деятельность мужчины, причастного к контрабанде военной продукции.

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«Указанный гражданин намеревался незаконно приобрести комплектующие к истребителям типа МиГ-29 с целью их дальнейшего перемещения на Украину.<…> В результате проведенных следственных действий его вина полностью доказана», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинские спецслужбы. Мужчину завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в августе прошлого года. С тех пор он собирал сведения о месте дислокации российских военных, а также о численности подразделений ВС России. Полученные данные он передавал своим кураторам через мессенджеры.

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