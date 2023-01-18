Криминал 18 января 2023, 11:47 Россиянин получил пожизненный срок за убийство бабушки и внучки в Краснодарском крае СК: Алексей Кордюк получил пожизненный срок за убийство бабушки и внучки в Апшеронске РИА «Новости»

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Краснодарский краевой суд дал пожизненный срок 41-летнему Алексею Кордюку из Ростовской области. Его признали виновным в убийстве 61-летней сожительницы и ее 13-летней внучки и в краже денег. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Он признан виновным в убийстве 61-летней сожительницы и ее малолетней внучки и краже денег потерпевшей. <…> Приговором суда Алексею Кордюку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, Кордюк жил с женщиной в одном из домов Апшеронска. Между ним и его сожительницей в ночь на 19 июня 2020 года разгорелся конфликт — местная жительница приревновала его к своей дочке. Мужчина в какой-то момент ударил любовницу и ее внучку ножницами в шею, обе жертвы от полученных ранений скончались на месте.

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Кордюк отвез тела к пруду и бросил их в воду, чтобы скрыть следы преступления. Дочка погибшей пенсионерки 22 июня вернулась из больницы и не обнаружила родных дома, она сообщила об исчезновении мамы и дочки в правоохранительные органы. Уточняется, что подозреваемый в мае того же года украл у своей сожительницы 37 тысяч рублей.

Представители СК добавили, что свое наказание мужчина будет отбывать в колонии особого режима.