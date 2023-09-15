Криминал 15 сентября 2023, 10:47 Россиянин получил 12,5 года за работу в интересах Минобороны США Тверской суд приговорил россиянина к 12,5 года лишения свободы за госизмену

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Тверской областной суд вынес приговору россиянину Сергею Кабанову. Его признали виновным в госизмене за работу на США. Мужчина получил 12,5 года лишения свободы, которые проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что Кабанов по заданию американских спецслужб организовал канал поставки российских изделий военного назначения в Соединенные Штаты. Речь идет о средствах, которые применяют в ракетной технике ВС России.

По данным следствия, россиянин действовал в интересах фирмы Victory Procurement Services, которую контролирует Пентагон. Военную технику доставляли в США транзитом через Латвию.

Силовики подчеркнули, что канал передачи комплектующих радиолокационного вооружения и зенитно-ракетных комплексов России удалось ликвидировать.