Россиянин подкараулил ребенка на горке и попытался изнасиловать. Он попал на камеру

В Нижнекамске задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании ребенка прямо на детской площадке. Момент, когда взрослый уводил свою жертву, попал на камеры видеонаблюдения и в распоряжение «360».

На этом кадре можно увидеть, как мужчина стоит и разговаривает с ребенком. Рядом лежит красная «ватрушка» для катания с горок.

Источник фото: телеканал «360»

На следующем кадре можно увидеть, что взрослый с ребенком ушли за сугроб. Красная «ватрушка» осталась лежать на том же месте.

Источник фото: телеканал «360»

По данным издания KazanFirst, информация о появившемся в новом районе Нижнекамска педофиле появилась в соседских чатах WhatsApp. Жители предупредили знакомых о том, чтобы детей не отпускали одних. О возрасте пострадавшего ребенка на данный момент не сообщается. Надругаться над ребенком задержанный не успел.

Телеканал НТР 24 со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщил, что ведомство начало проверку после появления сообщений о задержании.