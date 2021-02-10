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    10 февраля 2021, 18:36

    Россиянин подкараулил ребенка на горке и попытался изнасиловать. Он попал на камеру

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    В Нижнекамске задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании ребенка прямо на детской площадке. Момент, когда взрослый уводил свою жертву, попал на камеры видеонаблюдения и в распоряжение «360».

    На этом кадре можно увидеть, как мужчина стоит и разговаривает с ребенком. Рядом лежит красная «ватрушка» для катания с горок.

    Россиянин подкараулил ребенка на горке и попытался изнасиловать. Он попал на камеру | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На следующем кадре можно увидеть, что взрослый с ребенком ушли за сугроб. Красная «ватрушка» осталась лежать на том же месте.

    Россиянин подкараулил ребенка на горке и попытался изнасиловать. Он попал на камеру | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По данным издания KazanFirst, информация о появившемся в новом районе Нижнекамска педофиле появилась в соседских чатах WhatsApp. Жители предупредили знакомых о том, чтобы детей не отпускали одних. О возрасте пострадавшего ребенка на данный момент не сообщается. Надругаться над ребенком задержанный не успел.

    Телеканал НТР 24 со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщил, что ведомство начало проверку после появления сообщений о задержании.