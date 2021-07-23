Россиянин подделал сертификат о вакцинации ради футбольного матча

Попытка попасть на футбольный матч с чужим сертификатом о вакцинации закончилась для жителя Перми уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

При входе на стадион, где проходил футбольный матч, мужчина предъявил сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Сотрудники полиции при сверке данных с паспортом владельца увидели разницу в датах рождения.

Для установления всех обстоятельств дела сертификат изъяли, а болельщика доставили в отдел для разбирательства. В ходе допроса мужчина пояснил, что знает о действующих в регионе правилах. Чтобы попасть на футбольный матч, он попросил друга прислать ему в электронном виде сертификат. При помощи программы он изменил основные данные, кроме даты рождения.

Против болельщика завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.

В Пермском крае посещать массовые мероприятия могут только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса или предъявил отрицательный ПЦР-тест.