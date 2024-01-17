Криминал 17 января 2024, 01:50 Россиянин перевел деньги с чужой карты и попал под статью Сахалинца будут судить за перевод 25 тысяч рублей с чужой карты РИА «Новости»

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Следователи города Южно-Сахалинск завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл телефон и перевел 25 тысяч рублей с карты своего случайного знакомого. Об этом сообщила в своем Telegram-канале полиция Сахалинской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый во время отдыха в одном из ночных клубов Южно-Сахалинска познакомился с мужчиной, с которым они стали вместе распивать алкоголь и веселиться. Новый знакомый предложил ему отправиться в другое заведение и вызвал такси. Во время поездки он не смог, будучи в нетрезвом состоянии, набрать нужный номер для перевода оплаты за проезд и попросил это сделать обвиняемого.

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«Обвиняемый, осуществив перевод за проезд, увидел в мобильном приложении банка оставшуюся сумму в размере 25 000 рублей», — уточнил в ведомстве.

Злоумышленник перевел остаток денег на свой счет, когда увидел, что его новый знакомый уснул. Затем он вышел из такси, похитив еще и телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд.

Ранее суд в Пензенской области вынес приговор местному жителю, который в июне прошлого года избил знакомого и украл у него телефон стоимостью 6,5 тысячи рублей.