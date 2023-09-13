Криминал 13 сентября 2023, 02:37 Россиянин отрезал другу палец под впечатлением от фильма «Пила» Житель Надыма впечатлился фильмом «Пила» и отрезал другу палец Кадр из фильма «Пила. Игра на выживание»

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Просмотр хоррора привел к действительно ужасным последствиям. Вдохновившись фильмом «Пила», мужчина отрезал палец своему приятелю. Об этом сообщила газета «МК Ямал» со ссылкой на пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому округу.

Кровавая история произошла в Надыме. Два друга смотрели известный ужастик «Пила» и пили алкоголь в процессе просмотра.

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В какой-то момент один из приятелей предложил второму испытать храбрость и силу воли — проверить, выдержит ли он, если ему отрежут кусок пальца. Тот согласился.

В результате один из мужчин отрезал второму фалангу пальца. После чего ямальцы отправились в больницу, где раненому оказали медицинскую помощь. Врачи передали информацию о странной травме в полицию.

Ранее стало известно, что житель Западного Бирюлева попытался отрезать себе половой орган после разрыва ссоры с возлюбленной.