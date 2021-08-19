Россиянин обокрал православный храм на 25 тысяч рублей

Мужчина в город Заозерный разбил окно церковной лавки при Красноярском храме и вынес оттуда кольца и крестики. Он также вскрыл три ящика для пожертвований. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В ходе осмотра было установлено, что неизвестные проникли в помещение храма по приставной лестнице, разбив окно, и совершили хищение церковных колец и крестиков из церковной лавки. Кроме того, были вскрыты три ящика для пожертвований. Общая сумма материального ущерба составила более 25 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Полицейские составили ориентировку на предполагаемого преступника и разослали ее по ближайшим отделениям. Подозреваемого задержали по горячим следам в Уяре. С собой у него были похищенные ценности и деньги. Ранее подозреваемый был судим за похожие преступления.

Против мужчины 1983 года рождения завели уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за такое преступление — пять лет лишения свободы.