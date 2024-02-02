Криминал 02 февраля 2024, 02:25 Россиянин изнасиловал 15-летнюю попутчицу в Тюменской области Суд арестовал россиянина, изнасиловавшего школьницу в поезде в Тюменской области РИА «Новости»

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Суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда. Об этом сообщили на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург.

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«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», — сказано в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и насильственным действиях сексуального характера. Свою вину он не признал. По постановлению суда мужчину заключили под стражу до 11 марта 2024 года.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что перед судом в Москве предстанет обвиняемый в изнасиловании в 2011 году. Следователи и криминалисты установили личность одного из двух преступников, изнасиловавших двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова.