Криминал 17 февраля 2023, 17:22 Россиянин до смерти забил поднявшего руку на мать брата-близнеца Следователи задержали забившего до смерти брата-близнеца жителя Урала РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ранее судимый житель Новоуральска до смерти забил живущего в городе Невьянске брата-близнеца в ходе конфликта. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, пострадавший получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

По версии следствия, драка произошла 12 февраля. Задержанный приехал в квартиру к брату-близнецу в Невьянске. В ходе общения между родными произошел конфликт, который привел к потасовке. Мужчина жестоко избил брата и нанес ему смертельную травму.

Реклама

Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Реклама

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с изданием E1.ru рассказал, что причиной конфликта между братьями-близнецами стала их мать. Она жила вместе с сыном в квартире Невьянска. В один из дней пьяный мужчина поднял на нее руку, о чем узнал его брат-близнец и приехал поговорить.

«По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные матери побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого», — заявил Горелых.

Представитель МВД добавил, что обвиняемый не рассчитал свои силы в ходе «воспитательного процесса».

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Они подали ходатайство в суд для взятия обвиняемого под стражу.