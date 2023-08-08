Криминал 08 августа 2023, 10:55 Россияне поджигали военкоматы по указаниям с Украины Генпрокуратура: поджигавшим военкоматы россиянам давали указания по телефонам с Украины

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Россияне, поджигавшие военкоматы в регионах, шли на это, следуя указаниям с Украины. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале.

«Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым „указаниям“, поступившим им по телефону с территории Украины», — отметили в ведомстве.

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Такие звонки носили массовый характер и совпадали по времени с успешным продвижением Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Россиянам звонили люди, которых спонсируют организации, связанные с киевским режимом, указали в Генпрокуратуре.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они склоняли россиян к поджогу, говоря, что таким образом якобы можно избавиться от кредита либо помочь задержать преступников или предотвратить преступление.

Генпрокуратура предупредила, что российские правоохранительные органы не просят помощи граждан по телефону и не борются с преступностью незаконными методами. Любые звонки такого рода противоправны, а их цели — вовлечь людей в преступления, в том числе террористические, а также создать угрозу безопасности государства, подчеркнули в ведомстве.

Любые действия, связанные с поджогами, подрывами, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут расценить как теракт или диверсию, заключили в Генпрокуратуре.

Одна из попыток поджога военкомата произошла в Саратовской области. Там задержали 68-летнюю москвичку, которая отчитывалась о своих действиях куратору в соцсетях.