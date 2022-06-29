Россиянам рассказали, какие преступления чаще всего совершают в период отпусков

В период отпусков совершается такое же количество преступлений, как и в любое другое время. Такой информацией поделились аналитики компании «Delta Системы безопасности». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалисты изучили около 60 тысяч правонарушений с 2019 по 2022 год, которые совершали в летнее время. В 2019 году злоумышленники чаще всего совершали кражи и хулиганства — на них пришлось 25-26% всех преступлений. 19% отошло на незаконное проникновение в жилье. Драки же занимали семь-девять % всех преступлений.

В 2020 году чаще всего совершали хулианства — 28-29%. На нарушение общественного порядка пришлось 24-25%, воровство -- 21-23%.

В 2021 году первое место вновь заняли кражи — 25-27%. Второе место заняли хулиганства (23-24%). На третьей строчке расположились незаконные проникновения (21-22%).