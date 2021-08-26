Россиянам рассказали об измененных правилах вступления в наследство

С этого года оформление и вступление в наследство стало проще. Подробностями поделился председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

«Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно», — рассказал он в интервью агентству «Прайм».

Чтобы проверить информацию об открытии наследственного дела, россиянам достаточно зайти в реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты. Теперь вместо наследников запрашивать сведения в банках и госучреждениях будет нотариус. Например, это касается информации о банковских счетах или неполученной пенсии наследодателя.

Кроме того, с этого года у нотариуса можно получить сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Как выяснилось, эти данные в нотариат обязан предоставлять Росреестр. А еще нотариус теперь проверяет претендентов на наследство по единой биометрической системе Банка РФ.

Ранее эксперты предупредили, что покупать недвижимость на вторичном рынке может быть опасно. Если квартира была унаследована, то при появлении новых претендентов сделку могут оспорить в суде.