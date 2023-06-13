Криминал 13 июня 2023, 14:29 ФСБ задержала экс-работников организации ОПК за передачу Украине технической документации РИА «Новости»

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Бывших сотрудников организации оборонно-промышленного комплекса заподозрили в шпионаже в пользу Украины и подготовке диверсии на транспорте. По версии следствия, они передавали за границу техническую документацию и образцы изделий, а также готовили подрыв железнодорожных путей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили в спецслужбе.

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В ФСБ не уточнили, где именно работали задержанные, но рассказали об их роли в предполагаемом преступлении. С одной стороны, россияне передавали техническую документацию и образцы изделий военного назначения для создания вооружений и военной техники для нужд Воздушно-космических сил России, с другой — готовили взрывы на железнодорожных путях в Белгородской и Курской областях.

При задержании у них изъяли свыше четырех килограммов пластичного взрывчатого вещества, четыре взрывателя, 150 тысяч долларов, изделия военного назначения и конструкторскую документацию. Подозреваемых взяли под стражу, они во всем сознались.

Работник предприятия в Омской области пытался передать секретную информацию спецслужбам Германии в обмен на гражданство. Его задержали по обвинению в госизмене.