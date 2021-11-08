Россиян с наркотиками в желудке задержали в Москве

Двоих россиян, проглотивших 961 грамм кокаина, задержала в аэропорту «Внуково». Злоумышленников вычислили сотрудники Федеральной таможенной службы. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчины следователи из Сан-Паулу. Во время рентгеновского обследования сотрудники аэропорта обнаружили в желудках подозреваемых посторонние вещи. С помощью медицинских процедур удалось извлечь 100 контейнеров с порошкообразным веществом.

«Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», — рассказали в ведомстве.

В результате возбудили два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.