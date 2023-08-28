Криминал 28 августа 2023, 10:51 Россиян предупредили о «семейной» схеме телефонных мошенничеств Сбербанк: мошенники начали вовлекать в преступление нескольких членов семьи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телефонные мошенники стали выманивать у обманутых россиян информацию о родственниках и переключаться на кражу их денег. Сбербанк предупредил, что в преступные схемы стали вовлекать целые семьи, сообщил ТАСС.

Сначала злоумышленники действовали по стандартной схеме: звонили клиентам банка, заявляя, что на них пытались оформить заем, и предлагали «исчерпать кредитный потенциал», сделав это самостоятельно. Затем деньги переводили на якобы безопасный счет. После этого звонившие не исчезали, как раньше, а расспрашивали о наличии родственников у пострадавшего, чтобы «спасти» и их.

Реклама

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», — объяснили в банке эффективность такого сценария.

Сбербанк посоветовал не разговаривать с незнакомцами, не передавать им свои персональные данные и в случае подозрений звонить в контактный центр своей кредитной организации.

Пресс-служба ВТБ предупредила о схеме обмана с открытием вкладов. Мошенники представлялись сотрудниками Центробанка и предлагали выгодно вложить накопления.