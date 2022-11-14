Криминал 14 ноября 2022, 03:40 Россиян предупредили о новом мошенничестве в соцсетях «Известия»: данные пользователей соцсетей выманивают с помощью оскорбительных комментариев Pxhere

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Злоумышленники придумали новый способ завладеть страницами пользователей в соцсетях. На схему обратили внимание в «Лаборатории Касперского». Также интерес проявляется и к аккаунтам в Telegram, сообщили «Известия».

Пользователей соцсетей опасность поджидает в оскорбительных комментариях, которые оставляют злоумышленники, предупредила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

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Она пояснила, что таким образом привлекается внимание владельца страницы. Если человек захочет отреагировать на негативный комментарий и перейдет в профиль его автора, то увидит, что тот закрыт. При этом в шапке страницы будет ссылка — якобы на аккаунт «обидчика», но уже в другой соцсети. При переходе по этой ссылке, пользователь попадает на страницу авторизации. Вводимые там учетные данные попадут злоумышленникам.

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По словам Свистуновой, интерес мошенников проявляется и к аккаунтам в Telegram.

«Одна из схем по сути представляет собой фишинг, цель которого — выманить учетные данные», — объяснила контент-аналитик.

Человек получает сообщение якобы от службы поддержки мессенджера. В нем под разными предлогами пользователя просят перейти по ссылке для верификации данных. Дальше все происходит по схеме, схожей с той, что уже описана выше: данные, которые вводятся на странице, попадают к злоумышленникам.

Мошенники продолжают придумывать новые способы нажиться на россиянах — в том числе, на проблемах, которые связаны с логистикой и уходом компаний с российского рынка. Для этого они начали открывать магазины на иностранных маркетплейсах, используя ИНН самозанятых.