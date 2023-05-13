Криминал 13 мая 2023, 13:54 Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять дипфейки и нейросети РИА «Новости»

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Кибермошенники в России начали использовать новую тактику обмана населения с применением передовых технологий. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Они используют генеративные сети, связанные с голосом и картинками, синтезируя дипфейки. Их спокойно можно использовать в мошенничестве», — рассказал он.

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Тушканов отметил, что дипфейковые видео начали получать широкое распространение, потому что потенциальные жертвы обычным картинкам уже не верят.

«Или взять, к примеру, нейросеть ChatGPT. Она есть в веб-интерфейсе, но доступ к ней есть не из любой страны, даже регистрации приостанавливали на определенное время. Этим активно пользуются мошенники. В Сети появились ресурсы, которые якобы устанавливали чат-бот, но это были трояны», — добавил эксперт.

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