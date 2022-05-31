Россиян предупредили о новой схеме мошенничества перед госэкзаменами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян перед госэкзаменами. Они якобы продают подписчикам Telegram-каналов ответы на ЕГЭ и ОГЭ, но, получая деньги, просто блокируют доверчивых пользователей. Об этом рассказало РИА «Новости».

О такой схеме действий злоумышленников сообщили представители платформы «Тинькофф защита» (входит в экосистему «Тинькофф»). Два клиента компании стали жертвами подобного обмана. Они увидели в Telegram-канале предложение о продаже ответов и перевели 800 рублей по указанным реквизитам. Как оказалось, канал был создан мошенниками. После получения денег пострадавшие обнаружили, что им заблокировали доступ к каналу и ничего не прислали. Они пожаловались в кредитную организацию. К расследованию подключились аналитики «Центра экосистемной безопасности „Тинькофф“». В результате они обнаружили более 30 каналов с «продажей» ответов на тесты только в Telegram. Совокупное число пользователей этих ресурсов — более полутора миллионов.

«Даже если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей», — заметили эксперты.