Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Avito и «Юле»

Эксперты компании BI.ZONE Предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана на платформах с торговыми объявлениями Avito и «Юла». Они вынуждают у людей согласиться на доставку, высылают фишинговую ссылку для оформления и после оплаты исчезают.

«Эксперты BI.ZONE обнаружили более 20 мошеннических Telegram-каналов, которые работают по данной схеме и ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на Avito и „Юле“. В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв достигают 1 млн рублей ежедневно», — приводит ТАСС сообщение дочерней компании Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.

По данным BI.ZONE, мошенники через Telegram-каналы нанимают новых обманщиков для выманивания у людей денег по этой схеме. Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин напомнил, чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, нельзя переходить по ссылкам, которые вам присылает незнакомый продавец, даже если он уверяет, что это необходимо.

Ранее менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова рассказала, что мошенники начали по-новому красть деньги с банковских карт. Они методом социальной инженерии вынуждают своих жертв установить на смартфон некое приложение, через которое можно похитить все личные данные.