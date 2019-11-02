Россиянам объяснили, почему опасно отвечать «да» на звонки с неизвестного номера

Телефонным мошенникам не стоит отвечать «да». Они могут задавать много наводящих вопросов, лишь бы услышать это слово. Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.

В последнее время россиянам часто звонят по телефону с неизвестных номеров, сообщил сайт «Аргументы и факты». Злоумышленники задают разные вопросы: уточняют имя или род занятий. Все это нужно, чтобы услышать в ответ «да».

Эксперты рекомендуют забыть об этом слове в разговоре с мошенниками. Особенно об этом предупреждении важно помнить, если с другой стороны линии назвали ваше полное имя. Таким образом телефонные преступники собирают цифровые отпечатки голоса — биометрию.

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«Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса жертв. Мошенники, помимо простого „да“, как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу „я подтверждаю“. Или даже кодовое слово», — объяснил Дворянский.

Злоумышленники монтируют аудиозапись из ключевых слов, благодаря которой создается «согласие» на сомнительные покупки или услуги. После этого мошенники будут шантажировать свою жертву, угрожая распространить запись в интернете.

В связи с этим эксперты советуют отвечать на звонок словом «алло». Также нужно записать настоящий номер своего банка в контакты на телефоне. Еще можно отказаться от подключения услуг при помощи биометрии. При появлении подозрений на кражу данных, стоит сразу же обратиться в банк