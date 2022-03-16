Россия выдала Северной Македонии заочно осужденного фигуранта уголовного дела

Россия выдала властям Северной Македонии находящегося в международном розыске фигуранта уголовного дела Амела Смаиловича. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, ведомство удовлетворило запрос Министерства юстиции балканской республики.

В материалах дела говорится, что в 2016 году Смаилович в ходе ссоры в одном из ресторанов села Батинци причинил оппоненту тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам лишения свободы.

Однако подсудимый сбежал и на суд не явился. Суд выдал два ордера на его арест и объявил Смаиловича в международный розыск.

Выяснилось, что злоумышленник находится в России. Так как сроки давности по его делу не истекли, Генеральная прокуратура разрешила выдать заочно осужденного властям Северной Македонии. Для отбывания наказания Смаиловича доставят в сопровождении специального конвоя.