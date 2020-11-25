Россия попросила стенограмму разговора Качиньского с братом у Польши

Россия запросила у Польши стенограмму разговора Леха Качиньского с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации <…> направила в Министерство юстиции Республики Польша запрос о правовой помощи. Поводом к этому послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу о крушении польского президентского самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Речь идет о статье, которая появилась в одном из польских изданий. В материале говорилось, что бывший президент Польши разговаривал со своим братом Ярославом Качиньским по спутниковой связи во время полета. Они созвонились буквально за несколько минут до крушения самолета. Запись разговора включена в польское уголовное дело.

«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора. Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы», — отметили в Генпрокуратуре.

По словам пресс-службы, все собранные российскими следователям данные говорят об ошибках, которые совершил экипаж лайнера. Пилоты решили продолжить посадку борта, несмотря на отсутствие видимости.

Самолет Ту-154М потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек. В лайнере также летел Лех Качиньский, который направлялся на траурные мероприятия в Катынь. Согласно отчету МАК, причиной трагедии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.