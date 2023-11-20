Криминал 20 ноября 2023, 14:51 Россия объявила в розыск главу киевской администрации Попко МВД: экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко объявили в розыск Википедия

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Бывшего командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергея Попко, которого ранее обвинили в гибели и ранении мирных жителей Донбасса, объявили в розыск в России. Информацию об этом опубликовали в базе МВД.

«Попко Сергей Николаевич. Разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

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В МВД не уточнили статью, по которой начались разыскные работы.

В августе текущего года Следком России предъявил Попко заочное обвинение. С марта 2016 года по август 2019 года, когда он был на должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, от огня армии Украины на территориях Донецкой и Луганской народных республик получили ранения и погибли более 180 человек. В это число вошли несовершеннолетние.

Кроме того, подразделения под командованием Попко разрушили и частично повредили более 370 объектов гражданской и критической инфраструктуры Донбасса.

В октябре 2022 года Попко назначили на должность главы Киевской городской военной администрации.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочное обвинение экс-чиновникам Украины за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны в 2014 году. В число фигурантов уголовных дел попали бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава администрации президента Сергей Пашинский, а также бывший министр иностранных дел Андрей Дещица.