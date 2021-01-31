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    31 января 2021, 00:23

    Роспотребнадзор сообщил подробности ареста двух сотрудников за взятку

    Кирилл Фролов

    Арест двух сотрудников московского управления Роспотребнадзора является результатом совместной работы ведомства с правоохранительными органами. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе управления.
    Роспотребнадзор сообщил подробности ареста двух сотрудников за взятку

    Так там прокомментировали задержание и арест двух высокопоставленных работников Роспотребнадзора, которых заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    30 января Савеловский суд Москвы отправил замглавы санитарного врача по Северному административному округу Викторию Зотову, руководителя группы надзора за объектами ЖКХ Станислава Томилова и главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина под арест до 29 марта 2021 года.

    Предполагается, что взятку дал Малютин. Ее размер и предназначение не уточняется.

    Как сообщили в Роспотребнадзоре, столичное управление «продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности».

    «Результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда», — добавили в ведомстве, пообещав продолжить работу в указанном направлении.