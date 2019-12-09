Роспотребнадзор рассказал о новом способе выманивания денег мошенниками
Мошенники нашли новый способ незаконного заработка за счет граждан и организаций. Теперь они присылают по почте постановления об административном штрафе, который вынесли территориальные управления Роспотребнадзора. При этом в реквизитах злоумышленники указывают свои данные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор пояснил, что в постановлении об административном штрафе всегда указывается счет в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации.
Если же получателем является просто юридическое лицо, то это точно действия мошенников. В случае, если есть сомнения в правильности полученного требования об уплате штрафа, можно обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.