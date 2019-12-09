Роспотребнадзор рассказал о новом способе выманивания денег мошенниками

Роспотребнадзор пояснил, что в постановлении об административном штрафе всегда указывается счет в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации.

Если же получателем является просто юридическое лицо, то это точно действия мошенников. В случае, если есть сомнения в правильности полученного требования об уплате штрафа, можно обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.