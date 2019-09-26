Росмолодежь научит студентов распознать «фейковые новости в постправде»

Росмолодежь считает важным научить молодых людей отличать правдивую информацию от лжи. Для этого организация в ближайшем будущем проведет лекции и дискуссии с участием экспертов.

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Федеральное агентство по делам молодежи опубликовало на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса на обучение студентов информационным инструментам манипуляции и противодействию «фейковым новостям в постправде». Цена вопроса — три миллиона рублей.

До конца 2019 года организация собирается провести восемь научно-просветительских лекций на тему «Россия и мир: понимание будущего» в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов. Также в планах Росмолодежи организовать социологическое исследование по этому вопросу.

В лекциях должны участвовать по четыре эксперта: два кандидата политических, исторических или социологических наук и два человека, специализирующихся на международных отношениях и журналистике.

Также Росмолодежь 15 миллионов рублей готова выделить на организацию дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по всей стране. На них речь должна пойти о развитии патриотизма, глобализации, вызовах современного мира, госслужбе, лидерстве. К таким мероприятиям организация собирается привлечь представителей бизнеса, ученых, артистов, общественных деятелей и других экспертов.