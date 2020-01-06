Роскосмос опроверг сообщения об убийстве сотрудника в Подмосковье

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации „Роскосмос“», — приводит агентство слова собеседника. Ранее СМИ сообщили, что начальника одного из отделов Роскосмоса Сергея Хайкина и его брата Ивана нашли мертвыми в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья.

Пресс-служба СУ СК по Московской области сообщила, что 5 января 2020 года в квартире поселка Биокомбинат с огнестрельным ранением груди обнаружили тело 36-летнего мужчины. В этой же квартире с огнестрельным ранением головы нашли тело его 31-летнего брата. По предварительным данным, в ходе конфликта младший брат убил старшего, а потом покончил с собой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователь-криминалист уже осмотрел место преступления. Правоохранительные органы изъяли из квартиры ружье и патроны.