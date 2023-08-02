Криминал 02 августа 2023, 20:02 Роскомнадзор пообещал проверить информацию об утечке данных покупателей магазинов «Подружка» Роскомнадзор заявил, что не получал информацию об утечке данных клиентов сети «Подружка» Unsplash

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Роскомнадзор проверит появившуюся в Сети информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина «Подружка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авторы различных Telegram-каналов ранее заявили, что хакеры, предположительно, взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в Сеть.

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«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина „Подружка“», — ответили в пресс-службе на запрос журналистов.

Однако в службе пояснили, что по закону в случае утечки сам оператор сети должен уведомить ведомство о случившемся.

«По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании», — добавили в РКН.

Ранее в интернет утекла база данных сайта renins.ru, принадлежащего «Ренессанс Страхованию». В открытом доступе оказалось свыше 737 тысяч записей.