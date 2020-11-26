Росгвардия за год нейтрализовала 13 бандитов и еще 32 задержала на Северном Кавказе

При участии Росгвардии с начала года нейтрализовали 13 бандитов, задержаны 32 участника преступных групп. Об этом сообщили в ведомстве.

«С участием подразделений войск национальной гвардии нейтрализованы 13 бандитов, задержаны 32 активных участника и пособника бандподполья. Кроме того, уничтожено 66 объектов их инфраструктуры, изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия», — приводит сайт силового ведомства слова советника директора Росгвардии Валерия Грибакина.

Он отметил, что инженерно-технические подразделения и группы разминирования Росгвардии нашли и обезвредили много боеприпасов и взрывоопасных предметов. Не все они предназначались для терактов, но представляли серьезную угрозу безопасности людей.

В 2020 году росгвардейцы в зонах своей ответственности провели более 3700 мероприятий по борьбе с бандитизмом на Северном Кавказе. Во время выступления на XVI международной конференции, посвященной участию СМИ в противодействии терроризму, Грибакин подчеркнул, что ведомство работает при взаимодействии со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а результаты активно освещаются в средствах массовой информации.