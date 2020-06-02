Росгвардия восстановила события перед задержанием и смертью екатеринбуржца

Росгвардия рассказала, при каких обстоятельствах погиб житель Екатеринбурга, которого обвинили в краже. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, мужчина оказал сопротивление при задержании и был застрелен.

Грибакин рассказал изданию «Подъем», что 27-летний парень после приезда правоохранителей выбежал с ножом и распылил баллончик с жидкостью. В итоге одному оперативнику понадобилась медицинская помощь.

После этого с ними вели переговоры, в них участвовал и отец молодого человека. В итоге решено было проводить спецоперацию по его задержанию.

«При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, и вел себя агрессивно. Воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня», — отметил представитель Росгвардии.

Он добавил, что в прошлом погибшего судили за незаконный оборот наркотиков. По факту случившегося открыто уголовное дело о разбое.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет из-за гибели жителя Екатеринбурга во время задержания.

По данным местных СМИ, на этого молодого человека пожаловались продавцы хозяйственного магазина. Они заявили, что он украл у них обои. Его задержание произошло в ночь с 31 мая на 1 июня.