Росгвардейцы задержали второго участника нападения на РОВД в Херсоне | 360°

Криминал 30 октября 2022, 16:16 Росгвардейцы задержали второго участника нападения на РОВД в Херсоне ТАСС: правоохранители задержали второго фигуранта дела о нападении на РОВД в Херсоне РИА "Новости"

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Сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали второго подозреваемого в организации нападения на отделение полиции в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что подозреваемого нашли в Геническом районе Херсонской области.

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Атака на РОВД произошла 26 октября. Группа боевиков выстрелила по отделу из ручного противотанкового гранатомета, чтобы захватить оружие, расположенное в здании ведомства.

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Первого подозреваемого в нападении задержали в минувшую субботу, 29 октября. В ходе допроса он признался, что действовал под руководством куратора из Службы безопасности Украины.

В ходе обысков в доме задержанного нашли пистолет, два автомата, гранаты, тротиловые шашки и патроны.