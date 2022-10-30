Росгвардейцы задержали второго участника нападения на РОВД в Херсоне | 360°

30 октября 2022, 16:16
Росгвардейцы задержали второго участника нападения на РОВД в Херсоне
ТАСС: правоохранители задержали второго фигуранта дела о нападении на РОВД в Херсоне
Сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали второго подозреваемого в организации нападения на отделение полиции в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Собеседник агентства подчеркнул, что подозреваемого нашли в Геническом районе Херсонской области.
Реклама
Атака на РОВД произошла 26 октября. Группа боевиков выстрелила по отделу из ручного противотанкового гранатомета, чтобы захватить оружие, расположенное в здании ведомства.
Реклама
Первого подозреваемого в нападении задержали в минувшую субботу, 29 октября. В ходе допроса он признался, что действовал под руководством куратора из Службы безопасности Украины.
В ходе обысков в доме задержанного нашли пистолет, два автомата, гранаты, тротиловые шашки и патроны.
МВД РФ
Росгвардия
Херсон
Реклама
Реклама