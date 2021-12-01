Росгвардейцы задержали троих мигрантов с ворованными стройматериалами в Ленобласти

Сотрудники Росгвардии патрулировали участок на территории Ленинградской области. Во время этого они заметили троих мигрантов, которых заподозрили в краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны Росгвардии по Киришскому району.

Ситуация произошла в ночь на 1 декабря. Оказалось, что злоумышленники похитили стройматериалы и фрагменты ограждения с территории детского сада. Их заметили в тот момент, когда они грузили награбленное в ГАЗель. Уроженцев одной из среднеазиатских республик задержали.