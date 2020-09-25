Росгвардейцы задержали мужчин с гайками от рельсов в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которых подозревают в краже креплений железнодорожных рельсов. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны города и Ленинградской области.
Патрульная машина объезжала территорию в Кировском районе. На Новоовсянниковской улице бойцы Росгвардии обратили внимание на двух человек, которые тащили два больших мешка. Мужчины занервничали и попытались скрыться во дворе после того, как увидели служебный автомобиль.
Местных жителей остановили для проверки документов и содержимого мешков. В одном из них лежало 12 деталей для креплений железнодорожных рельсов, в другом — 16.
Где мужчины взяли эти металлические предметы, они не смогли объяснить.
Росгвардейцы отвезли задержанных в отдел полиции для разбирательств.