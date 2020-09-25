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    25 сентября 2020, 19:12

    Росгвардейцы задержали мужчин с гайками от рельсов в Петербурге

    Алена Макаренко

    Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которых подозревают в краже креплений железнодорожных рельсов. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны города и Ленинградской области.
    Росгвардейцы задержали мужчин с гайками от рельсов в Петербурге

    Патрульная машина объезжала территорию в Кировском районе. На Новоовсянниковской улице бойцы Росгвардии обратили внимание на двух человек, которые тащили два больших мешка. Мужчины занервничали и попытались скрыться во дворе после того, как увидели служебный автомобиль.

    Местных жителей остановили для проверки документов и содержимого мешков. В одном из них лежало 12 деталей для креплений железнодорожных рельсов, в другом — 16.

    Где мужчины взяли эти металлические предметы, они не смогли объяснить.

    Росгвардейцы отвезли задержанных в отдел полиции для разбирательств.

    Новости SMI.FM