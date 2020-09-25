Росгвардейцы задержали мужчин с гайками от рельсов в Петербурге

Патрульная машина объезжала территорию в Кировском районе. На Новоовсянниковской улице бойцы Росгвардии обратили внимание на двух человек, которые тащили два больших мешка. Мужчины занервничали и попытались скрыться во дворе после того, как увидели служебный автомобиль.

Местных жителей остановили для проверки документов и содержимого мешков. В одном из них лежало 12 деталей для креплений железнодорожных рельсов, в другом — 16.

Где мужчины взяли эти металлические предметы, они не смогли объяснить.

Росгвардейцы отвезли задержанных в отдел полиции для разбирательств.