Криминал 20 июля 2023, 11:25 Росгвардейцы задержали москвича за стрельбу в воздух из обреза Сотрудники Росгвардии задержали судимого ранее москвича за стрельбу из обреза в воздух РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии задержали на севере Москвы мужчину, который устроил стрельбу в воздух из обреза. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

По информации ведомства, 24-летний мужчина решил пострелять из среднествольного обреза неподалеку от проезда Березовая Роща. Выстрелы услышал экипаж Росгвардии и немедленно среагировал. Задержанный заявил, что палил в воздух ради развлечения. Он признался, что нашел оружие на раскопках в Смоленской области.

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Эксперты позже узнали в обрезе охолощенную кустарно переделанную винтовку Мосина образца 1931–1939 годов. Ранее судимого стрелка передали полиции.

Ранее в Москве мужчина на станции метро «Проспект Мира» украл сумку у уснувшего пассажира, однако тот быстро проснулся, догнал вора и отобрал свое имущество.