28 апреля 2023, 13:01
Росгвардейцы вскрыли схроны с оружием и боеприпасами в ДНР
Бойцы Росгвардии обнаружили тайники с оружием и боеприпасами в ДНР
Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием и боеприпасами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Росгвардейцы при проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов ДНР изъяли из нескольких схронов боеприпасы и оружие», — отметили в Росгвардии.
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Бойцы обнаружили более пяти килограммов пластида и тротила, около 20 ручных гранат и мин, а также свыше 600 боеприпасов к стрелковому оружию.
Кроме того, росгвардейцы обнаружили выстрелы к ручным противотанковым гранатометам и несколько единиц стрелкового оружия.
Все опасные находки вывезли в безопасное место, где саперы Росгвардии уничтожили их накладным зарядом.
Ранее стало известно, что бойцы ведомства нашли тайники с зарубежным оружием и американской противорадиолокационной ракетой в Херсонской и Запорожской областях.
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