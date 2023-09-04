04 сентября 2023, 15:41
Росгвардейцы в Химках задержали подозреваемого в убийстве
Патруль Росгвардии задержал мужчину, которого подозревают в убийстве в Химках
Сотрудники Росгвардии в Химках задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе патрулирования улиц правоохранители получили информацию о драке на улице Лесной. Там между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них смертельно ранил другого ножом. Потерпевший умер на месте случившегося.
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«Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в ведомстве.
Известно, что нападавший был пьян. Мужчина схватился за нож после того, как прохожий, гулявший с супругой по парку, сделал нетрезвому замечание. Нападение подтвердили в СК России по Московской области.
Следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве. Криминалисты назначили ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.
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