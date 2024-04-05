Криминал 05 апреля 2024, 13:41 Росгвардейцы поймали в Москве двух девушек с пакетом мефедрона Росгвардия задержала двух москвичек по подозрению в сбыте наркотиков

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Сотрудники Росгвардии заметили на юго-западе Москвы двух девушек, которые странно себя вели. Москвичек заподозрили в том, что они сбывали запрещенные вещества. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Одна из девушек фотографировала что-то у дорожного знака и попыталась скрыться на машине, когда заметила росгвардейцев.

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«Во время беседы 25- и 40-летнняя уроженки Москвы признались, что прятали наркотики для дальнейшей продажи», — отменили в пресс-службе.

В ведомстве указали, что при обыске жительниц столицы правоохранители обнаружили пакет с наркотиками. В автомобиле подозреваемых также нашли 20 свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось мефедроном.

Ранее по подозрению в аналогичном преступлении росгвардейцы задержали 29-летнего жителя Ленинского городского округа. Мужчина своим неадекватным поведением привлек внимание стражей порядка — он находился в наркотическом опьянении и не мог ответить на вопросы сотрудников Росгвардии. Во время обыска у него обнаружили запрещенные вещества.