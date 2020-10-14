Родственница убитого под Новосибирском трансгендера назвала возможный мотив преступления

Новосибирского полицейского к убийству друга-трансгендера подтолкнула алчность, а не ревность, как пишут СМИ. Его заинтересовали деньги на счету жертвы. Об этом «360» рассказала тетя погибшего.

«Тут просто очевиден мотив уже стал. Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред… Он изначально хотел завладеть его телефоном, потому что там у него была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого, а не то, что пишут», — сообщила собеседница.

Накануне полицейские нашли труп задушенного 24-летнего жителя Новосибирска в селе Бурмистрово. В убийстве заподозрили местного сотрудника ППС. Погибший был трансгендером. По версии следствия, во время конфликта полицейский задушил своего друга вывез тело за территорию села и спрятал.

Ранее, тетя погибшего рассказала, что убийца якобы отрезал племяннику палец, чтобы воспользоваться его смартфоном.

Как сообщили в СК, во время допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что конфликт между ним и погибшим вспыхнул из-за оскорблений. 14 октября 20-летнего полицейского заключили под стражу.