Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи подали жалобу в ЕСПЧ

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

По его словам, жалоба подана в интересах 70 родственников погибших. В ней родственники указывают на нарушение права на жизнь и права на справедливое судебное разбирательство, сообщило РИА «Новости».

Ранее потерпевшие уже обращались в Мещанский суд с требованием о взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда. Иск был подан к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной компании «Амлин». Но в удовлетворении заявления было отказано.

Военный самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря 2016 года. Он рухнул в Черном море после дозаправки в сочинском аэропорту. Жертвами стали 92 человека. Среди погибших 64 артиста Ансамбля Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В декабре 2019 года Трунов сообщил, что Следственный комитет закрыл дело о катастрофе Ту-154 из-за отсутствия состава преступления. Дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности.