Родственники стрелка из МФЦ обсудят с близкими погибших компенсации

Родственники стрелка из московского МФЦ Сергея Глазова обсудят компенсации с пострадавшими и близкими погибших при нападении. Об этом ТАСС сказал адвокат обвиняемого Петр Колдов.

«Деньги для этого есть. Конечно, компенсацию надо выплачивать», — отметил юрист.

Семьи погибших получат выплаты и от московских властей. Им выделят по одном миллиону рублей. Также МФЦ, где произошла стрельба, должен будет обеспечить детей погибшего сотрудника ежемесячными выплатами до их 18-летия. Пособия могут продлить, если дети погибшего после школы поступят на очную форму обучения в вузе.

Пострадавшим власти выплатят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы произошла 7 декабря. По версии следствия, ее устроил 45-летний Сергей Глазов. В результате нападения погибли два человека, еще четверо пострадали. Ранение получила 10-летняя девочка.

Сергею Глазову предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Мужчину отправили в СИЗО до 7 февраля.