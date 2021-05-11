Родственники Марьянова обжаловали условный приговор главе центра «Феникс»

Жалобу на условный приговор главе реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой направили брат Михаил и сын Даниил умершего актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката сына артиста Викторию Крылову.

Она подчеркнула, что жалобу представители родственников актера в минувший понедельник, 10 мая.

«Судом установлена бесспорная вина Богдановой в инкриминируемых ей преступлениях, оценены все доказательства и отвергнуты доводы Богдановой и ее защиты. И при этом такой мягкий приговор, который совсем не соответствует выводам суда», — заявила Виктория Крылова.

Она напомнила, что своей вины Богданова так и не признала. Юрист не исключила, что руководитель реабилитационного центра ничего не поменяет в своей работе.

Адвокат уточнила, что от вдовы актера Ксении Бик жалоб на условный приговор в суд не поступало.

Дмитрий Марьянов умер в подмосковном реабилитационном центре «Феникс» осенью 2017 года. По данным следствия, в день своей смерти он несколько раз жаловался директору на плохое самочувствие и боль в ноге. Но врачей необходимой квалификации там не было, а скорую запретила вызывать руководитель центра. Неотложку для актера вызвал еще один пациент. Марьянова срочно госпитализировали в больницу, где он через некоторое время скончался.

Следователи установили, что причиной смерти актера стал разрыв сосуда с последующей кровопотерей. В ведомстве уточнили, что при правильной помощи жизнь можно было сохранить. Также обвинение доказало, что по указанию Богдановой актеру Марьянову ставили инъекции с рецептурными препаратами с неустановленным сроком годности.

В ходе суда Богданова своей вины не признала. Она заявила, что актер умер по естественным причинам от хронических заболеваний, которые скрыл при поступлении в реабилитационный центр. Также она обвиняла медиков скорой и больницы, куда увезли актера.

Суд признал Богданову виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности. Ее приговорили к трем годам колонии условно, а также штрафу 50 тысяч рублей. Также с нее взыскали один миллион рублей по иску родных о компенсации. Обвинение настаивало на реальном наказании и компенсации 30 миллионов рублей.