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    11 мая 2021, 16:23

    Родственники Марьянова обжаловали условный приговор главе центра «Феникс»

    Анатолий Минкин

    Жалобу на условный приговор главе реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой направили брат Михаил и сын Даниил умершего актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката сына артиста Викторию Крылову.

    Родственники Марьянова обжаловали условный приговор главе центра «Феникс»

    Она подчеркнула, что жалобу представители родственников актера в минувший понедельник, 10 мая.

    «Судом установлена бесспорная вина Богдановой в инкриминируемых ей преступлениях, оценены все доказательства и отвергнуты доводы Богдановой и ее защиты. И при этом такой мягкий приговор, который совсем не соответствует выводам суда», — заявила Виктория Крылова.

    Она напомнила, что своей вины Богданова так и не признала. Юрист не исключила, что руководитель реабилитационного центра ничего не поменяет в своей работе.

    Адвокат уточнила, что от вдовы актера Ксении Бик жалоб на условный приговор в суд не поступало.

    Дмитрий Марьянов умер в подмосковном реабилитационном центре «Феникс» осенью 2017 года. По данным следствия, в день своей смерти он несколько раз жаловался директору на плохое самочувствие и боль в ноге. Но врачей необходимой квалификации там не было, а скорую запретила вызывать руководитель центра. Неотложку для актера вызвал еще один пациент. Марьянова срочно госпитализировали в больницу, где он через некоторое время скончался.

    Следователи установили, что причиной смерти актера стал разрыв сосуда с последующей кровопотерей. В ведомстве уточнили, что при правильной помощи жизнь можно было сохранить. Также обвинение доказало, что по указанию Богдановой актеру Марьянову ставили инъекции с рецептурными препаратами с неустановленным сроком годности.

    В ходе суда Богданова своей вины не признала. Она заявила, что актер умер по естественным причинам от хронических заболеваний, которые скрыл при поступлении в реабилитационный центр. Также она обвиняла медиков скорой и больницы, куда увезли актера.

    Суд признал Богданову виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности. Ее приговорили к трем годам колонии условно, а также штрафу 50 тысяч рублей. Также с нее взыскали один миллион рублей по иску родных о компенсации. Обвинение настаивало на реальном наказании и компенсации 30 миллионов рублей.