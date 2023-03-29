Эксклюзив 29 марта 2023, 20:53 Родные подозреваемого в убийстве женщины в Балашихе заявили о его невиновности Родственница подозреваемого в убийстве женщины в Балашихе: он не знал, зачем его позвали

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Семья одного из подозреваемых в заказном убийстве женщины в Балашихе заверила, что молодой человек невиновен. Выходя из зала суда, родственники заявили «360», что он якобы оказался на месте происшествия случайно.

«Он невиновен», — подчеркнула мать подростка.

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Вышедшая следом бабушка добавила, что внук по глупости оказался в квартире, где произошло убийство. По ее словам, подросток не знал, куда его позвали.

«Он там оказался случайно, глупо. Они его позвали, он даже не знал, зачем идет. <…> Узнал по факту», — подчеркнула женщина.

Балашихинский суд арестовал подростка 2006 года рождения на два месяца. Его подозревают в причастности к убийству женщины. По версии следствия, подросток душил ее и вынес тело к мусорным бакам вместе еще с соучастником 2007 года рождения.

Убийство, по имеющимся данным, «заказала» дочь погибшей. Она поругалась с матерью и попросила знакомого найти киллера. Юноша предложил пойти на дело своим приятелям. За выполнение задачи им пообещали выплатить 350 тысяч рублей.

Подростки поджидали женщину в ее же квартире. Жертву задушили, оставив тело в помещении. Спустя два дня они вернулись и кинули труп к мусорным бакам. Оказалось, что школьница хотела оплатить убийство матери ее же деньгами.