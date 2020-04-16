Родные бросили 96-летнюю бабушку в больнице из-за боязни подхватить коронавирус
Пациентка одной из городских больниц находится в отделении нейрохирургии. По словам источника, 96-летняя бабушка уже прошла лечение, но родственники не хотят увозить ее домой.
Она рассказала, что живет с внуком в районе Люблино. Медперсонал позвонил мужчине, но тот отказался забирать старушку. Он сослался на то, что боится подхватить коронавирусную инфекцию. У пенсионерки есть дочь, но до нее дозвониться не удалось, где она живет — неизвестно.
Больница обратилась за помощью в департамент соцобеспечения, но и там решить проблему не смогли. Между тем пожилую женщину должны были выписать еще 15 апреля, ведь больницу перепрофилировали. Теперь она будут оказывать помощью заразившимся коронавирусом.
Получить оперативно комментарий соцслужб, полиции и родственников на момент публикации не удалось. «360» отправил запрос в депздрав.
По последним данным, в России зарегистрированы 27 938 человек с СОVID-19 в 84 регионах. За последние сутки коронавирус подтвердился у 3448 человек. В Москве больше всего заболевших — 16 146.