Родители устроили массовую драку на детской площадке в Подмосковье из-за ссоры сыновей

В Московской области ссора двух подростков переросла в драку их родителей и родственников. Один из детей и его отец пострадали. Семья написала заявление в полицию.

На одной из детских площадок в Пущине мальчики 2010 и 2013 годов рождения устроили словесную перепалку. После вмешательства взрослых началась потасовка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Участников конфликта установили, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении двух граждан составили административные протоколы по статьям КоАП РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Жительница Пущина Анастасия рассказала «360», что во время драки пострадали ее супруг и девятилетний ребенок.

«Дети поругались на площадке. И дядя того, кто постарше, ударил моего сына», — отметила женщина.

По ее словам, потасовка произошла уже на следующий день — когда сами дети обо всем забыли и спокойно играли вместе. Супруг Анастасии решил поговорить с обидчиком сына, подошли родные второго ребенка, а конфликт перерос в массовое рукоприкладство.

«Я вызвала полицию, она сразу приехала», — сказала местная жительница, отметив, что напавших на ее семью забрали в отделение.

Участниками драки, отметила Анастасии, стали уроженцы Средней Азии. Приезжих якобы обещали депортировать — правоохранители, уточнила женщина, уже проверили у них документы и выяснили, кто где живет.

Сын Анастасии получил ушиб мягких тканей, но чувствует себя нормально. Муж повредил в потасовке руку. Никто из устроивших драку перед семьей не извинился, кроме одного человека.

«Принесла извинения только сестра, которая в инциденте не участвовала — просто давно живет в нашем городе. Извинилась за брата», — заметила Анастасия, добавив, что участвовавшие в драке женщины оказались самыми злыми.